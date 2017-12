Nick Jonas causa tumulto na CCXP17 e se declama: 'Adoro o Brasil!"

O astro americano Nick Jonas causou frisson no sábado (9), em sua passagem pela Comic Con Experience, em São Paulo. O cantor veio ao Brasil especialmente para promover o filme 'Jumanji: Bem-vindo à selva', continuação do clássico dos anos 90.



Nick Jonas participou do painel do filme 'Jumanji" .Foto: Amauri Nehn/Brazil News

" Oi, tudo bem?", disse em português, para delírio do público da CCXP, ao chegar para o painel sobre o filme. "É bom estar de volta ao Brasil, vocês sempre me fazem sentir bem", continuou em inglês. O carinhon pelo país, aliás, ficou claro em diversos momentos do bate-papo. Perguntado se ele toparia filmar na floresta amazônica, ele não hesitou: "Eu adoro o Brasil! Se quiserem, estou dentro".

Mais conhecido por seu trabalho como cantor, Nick contou que participar do filme como ator foi a realização de um sonho: "Gosto de estar nos palcos, é a melhor sensação. Mas fazer um filme como esse é uma sensação maravilhosa, um sonho que estou realizando", contou ele sobre o filme, que mistura ação e comédia: "Gosto de todos os gêneros, mas comédia é sempre um desafio".



Nick posa em cenário do filme 'Jumanji' na Comic Con 2017. Foto: Amauri Nehn/Brazil News

