Neymar e Bruna Marquezine reatam namoro em Noronha

Desde que Neymar e Bruna Marquezine foram vistos aos beijos no casamento de Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão, em outubro deste ano, fãs do casal especulavam sobre a retomada do namoro. E, na madrugada deste domingo (31), o jogador e a atriz oficializaram a reconciliação na festa Borogodó, em Fernando de Noronha. O craque do Paris Saint-Germain - que alugou uma casa milionária em Taipu de Fora, na Bahia - desembarcou na tarde de sábado no arquipélago pernambucano e foi recebido por Bruno Gagliasso, dono da pousada Maria Bonita, onde Bruna Marquezine está hospedada.



O clique do casal foi tirado na festa Borogodo na madrugada deste domingo (31), em Fernando de Noronha. Foto: Reprodução/Instagram/Raul

Em vídeos feitos por pessoas que estavam no evento, os dois aparecem abraçados e aos beijos. Ao posar para as fotos oficiais, não esconderam o clima de romance e deram até um selinho para a câmera. Coincidência ou não, os dois mostraram sintonia fashion e apostaram em looks pretos para a festa, promovida pela agência Carvalheira como um dos eventos de Réveillon no destino turístico. Ao participar de um vídeo do youtuber Matheus Mazzafera, o camisa 10 da seleção brasileira se mostrou disposto à reconciliação. "Voltaria. Mais pelo carinho que eu tenho por ela, por gostar muito... A gente nunca sabe o dia de amanhã", disse à época.



Assim que Neymar desembarcou no Brasil para as férias, ele e Bruna fizeram com que os fãs suspeitassem da reconciliação ao mostrarem fotos em um jatinho, separados. O atacante foi a uma partida de futebol beneficente organizada por Caio Castro e pelo jogador Nenê, em Jundiaí, interior de São Paulo. Por sua vez, a intérprete da vilã Catarina em "Deus Salve o Rei" - trama das sete que estreia no próximo dia 9 - se filmou comendo comida japonesa dentro de uma aeronave e limitou-se a legendar "São Paulo por algumas horas". Alguns detalhes do avião foram notados por admirados dos dois, que compartilharam na web. "Se escondendo da gente, mas dando pista do que estão fazendo", escreveu um. "Acho que os 2 estão no mesmo avião", opinou outro. "O jatinho particular é o mesmo?", questionou um terceiro fã.



Terra