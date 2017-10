Neymar dá like e comenta em foto de Demi Lovato e fãs shippam: 'NeyVato'

Neymar voltou a agitar seus fãs nas redes sociais. Depois de ser apontado por estar usando look igual ao da ex Bruna Marquezine no Paris Fashion Week, o jogador do PSG, que vai inaugurar uma boate sertaneja no Rio de Janeiro, voltou a aumentar rumores de affair com Demi Lovato, na noite desta domingo (01). A cantora postou uma foto com a legenda da música "Tell Me You Love Me" ("Diga que você me ama", em português) - faixa de seu novo álbum - e ganhou uma curtida e um comentário do atleta: um emoji mostrando a língua e outro pensativo. Após mensagem sugestiva, o pai de Davi Lucca deixou seus admiradores eufóricos.



Demi e Neymar se conheceram em julho deste ano, depois de trocarem elogios e mensagens nas redes sociais. A artista prestigiou o craque em um jogo do Barcelona, quando ele ainda pertencia ao time, em uma partida realizada em New Jersey, nos Estados Unidos e, no mesmo dia, os dois curtiram juntos o show do rapper Kendrick Lamar.



Após flagras, a dupla foi apontada como um novo casal do mundo dos famosos. No Instagram e Twitter, fãs vibraram e se divertiram com o comentário do irmão de Rafaella Santos na imagem da cantora. "A fase é tão boa que até fora do campo o Neymar faz gol", "O hexa está logo ali. Moleque monstro", "Isso sim é bater um pênalti, de verdade. Boa, Ney", "Isso que eu digo que é avanço", "Está representando, dentro e fora de campo", "Vai pra cima dela, Neymar". "Shippo", "Namora com ela, Ney", "Essa é para casar", entre outros.



Em recente entrevista, a morena havia se declaro solteira e celebrado esse momento pessoal: "Eu estou gostando dessa independência e aprendendo a navegar na vida adulta. Eu sempre fui de uma relação para outra, de um rolo para outro, sempre tive alguém na minha vida. Essa é a primeira vez que não estou saindo com ninguém. Estou aprendendo a ficar confortável quando estou sozinha e encontrar a própria independência é a coisa mais importante que uma pessoa pode fazer por ela mesma, principalmente uma mulher".



Terra