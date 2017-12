Naldo paga fiança e é solto após ser preso por porte ilegal de arma

O cantor e compositor carioca Naldo Benny foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (6), em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. O artista tinha uma pistola em casa sem ter porte legal de arma e também foi denunciado pela mulher por agressão, segundo informações da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam). Horas depois de ser detido, Naldo pagou fiança e foi solto.

Naldo é denunciado por agressão e preso por porte ilegal de arma. (Foto: Reprodução/Instagram)



Ellen Pereira Cardoso, a Mulher Moranguinho, denunciou o marido após ter sido agredida no último sábado (2). Segundo ela, durante uma briga, Naldo a agrediu com socos, chutes e puxões de cabelo. O G1 tenta entrar em contato com a defesa do cantor, mas ainda não obteve resposta.

Conforme Ellen contou na delegacia, as agressões do artista já acontecem há sete anos, desde antes do casamento dos dois, e seriam motivadas por ciúmes.

Segundo a delegada Viviane Costa, da Delegacia da Mulher, Ellen denunciou o marido porque "cansou" das agressões, motivadas por ciúmes. Depois da denúncia à DEAM, a polícia obteve informações de que o cantor teria uma arma não registrada, que foi apreendida nesta quarta.

Pistola apreendida com Naldo (Foto: Arquivo Pessoal)

G1