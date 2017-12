Mr. Catra viajou para tratar câncer, nos EUA, após passar por angioplastia

Mr. Catra foi internado terça-feira em São Paulo, onde passou por uma série de exames. O artista se sentiu mal por causa da quimioterapia e precisou ser levado às pressas para o hospital. É mais um capítulo da batalha do funkeiro contra um câncer no estômago, descoberto no primeiro semestre.

Em outubro, Catra esteve com um amigo nos Estados Unidos para tratar a doença. O câncer tinha voltado e ele preferiu buscar ajuda com profissionais de fora do país. Anteriormente, o funkeiro, de 49 anos, já tinha passado por um tratamento contra o câncer em São Paulo. No meio da recuperação, Catra ainda precisou fazer uma angioplastia. O cantor passou por um cateterismo e colocou um stent no coração. A nova internação pegou os amigos de surpresa. Na semana passada, num encontro de funkeiros em São Paulo, todos diziam que ele parecia bem.

Em maio, durante entrevista a Danilo Gentili, Mr. Catra comentou o seu processo de emagrecimento. "Dei uma secadinha de 35 quilos. Emagreci pela saúde mesmo. Eu tenho muito filho novo e está na hora de andar com eles", afirmou, acrescentando que as novas medidas o deixaram mais disposto na hora do sexo. "Isso já é uma coisa normal na vida, mas inclusive tem mais uma de barriga", garantiu o músico.

