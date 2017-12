Mr. Catra revela que trata câncer no estômago e passará por cirurgia

O funkeiro Mr. Catra revelou nesta terça-feira (12) que está tratando um câncer no estômago, diagnosticado no início deste ano. Ele descobriu a doença em janeiro e está em tratamento desde março.

"Descobri num check-up, graças a Deus bem cedo. Resolvi tratar porque não posso deixar tantos filhos órfãos", disse, durante entrevista em São Paulo.

O cantor de 49 anos afirmou que passará por cirurgia em janeiro, na capital paulista, para retirada do tumor. Ele faz atualmente sessões de quimioterapia: faltam apenas duas. Por causa da doença, Catra vai reduzir a agenda de shows.

Ele contou que, além dos médicos, só suas "mulheres" e filhos sabiam do câncer. "Para meus filhos contei gradualmente. Do maior para o menor."

"Vim aqui falar para vocês que descobri um diagnóstico que eu tô com câncer... Não, estava com câncer. Já estou tratado, estou bem assessorado", disse Catra ao G1.

"Não vai ter problema, vou operar e já já o papai está de volta com vocês. Fica tranquilo e muita fé para todos", completou Catra.

Ele contou que parou de beber para o tratamento e que tem fumado bem menos. "Só não vou poder comer como comia antes", afirmou, referindo-se às mudanças que deverá fazer após a cirurgia. "Mas eu já estava mais regrado."

Além de diminuir a agenda de shows, Catra também ficará em repouso por cerca de 10 dias após a cirurgia. Mas ele garante: "Não vão me ver, mas vão me escutar bastante".

Ele promete lançar discos com músicas que estavam gravadas e guardadas na gaveta, que envolvem, além do funk, rock, reggae e sertanejo. "Vamos lançar no final do ano, será um presente para a rapaziada."

Internação

Catra deu entrada no último dia 5 no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, e recebeu alta no domingo (10).

Em um vídeo divulgado em suas redes sociais no dia 7, ele não revelou que estava tratando um câncer. "O bagulho tá tudo tranquilo. Papai tá forte que nem um touro. O coro vai comer, vai continuar do mesmo jeito."

G1