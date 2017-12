Ex-Miss comemora aniversário de 33 anos e ganha homenagem

Natália Guimarães comemorou seu aniversário de 33 anos em meio às festividades natalinas. Na segunda-feira (25), ela ganhou uma declaração de amor do marido, Leandro, do KLB. "Feliz aniversário, minha princesa. O aniversário é seu, mas o presente é sempre meu. Amo vocês", escreveu o cantor, que costuma manter uma postura discreta sobre o relacionamento.



Natália e Leandro com as gêmeas Maya e Kiara. Foto: Reprodução/Instagram

A modelo e apresentadora comemorou em família e a festa, realizada em São Paulo, contou com motivos natalinos e a turma do Mickey. Mais tarde, ela fez um post de agradecimento e posou com um bolo de doceria de Belo Horizonte (MG), sua cidade natal.

"Gratidão!!! Neste dia todo especial, posso olhar para trás e enxergar claramente Deus me guiando e abençoando meus caminhos a cada momento, e sempre fazendo bem mais do que sonhei... Muito obrigada, Papai do Céu!!", escreveu a modelo e apresentadora, mãe das carismáticas gêmeas Maya e Kiara, de 4 anos.

Natália Guimarães comemora ao lado das filhas, Maya e Kiara, do marido, Leandro, dos cunhados, Kiko e Bruno, e dos sogros, Franco e Regina. Foto: Reprodução/Instagram

