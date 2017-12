Ministério da Justiça aumenta a classificação de novela da globo

Exibida na Globo na faixa nobre, às 21h, O Outro Lado do Paraíso foi reclassificada pelo Ministério da Justiça. Agora, a novela de Walcyr Carrasco - até então não recomendada para menores de 12 anos - passa a não ser indicada para menores de 14.



A classificação etária de 'Outro lado do paraiso' passou de 12 para 14 anos. Foto: Divulgação/Globo

Segundo o órgão, durante a análise dos capítulos da novela, constatou-se que houve cenas de "estupro, exploração sexual, prostituição e ato violento agravado por contexto".

Ainda de acordo com a publicação no Diário Oficial, o Ministério da Justiça chegou a notificar a Globo sobre a "incompatibilidade do conteúdo exibido com a faixa etária", mas considerou que os ajustes feitos não foram suficientes.

Terra