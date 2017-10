Miley Cyrus afirma espionar noivo quando ele contracena com musas do cinema

A cantora Miley Cyrus disse que coloca espiões infiltrados nas produções em que seu noivo, o ator Liam Hemsworth, trabalha quando ele contracena com musas do cinema. A artista de 24 anos disse ficar incomodada sempre que sabe que o ator terá um par romântico em suas produções. “Eu sempre fico com um incômodo na barriga”, disse em entrevista ao apresentador Howard Stern.





Miley e Liam em uma premiação recentemente. Foto: Reprodução

“Eu tenho os meus espiões, então nem sempre preciso estar por perto”, afirmou a cantora sobre como ela lida com seu ciúmes em relação ao noivo. Dentre as atrizes que já interpretaram pares românticos de Liam Hemsworth estão Jennifer Lawrence na franquia ‘Jogos Vorazes’ e Kate Winslet no drama ‘A Vingança Está na Moda’ (2015).



Hoje noivos e sempre protagonistas de boatos sobre a organização de seu casamento, Liam e Miley se conheceram e começaram a namorar em 2009, quando ele interpretou o par romântico da cantora no filme ‘A Última Música’ (2010), adaptação do livro homônimo do escritor Nicholas Sparks.



Revista Monet