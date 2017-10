Mila Kunis e Ashton Kutcher afirmam não querer filhos mimados

A atriz Mila Kunis revelou que ela e o marido, o ator Ashton Kutcher, não dão presentes de Natal para os filhos para não mimá-los. “A nossa tradição é de não dar presentes para as crianças”, afirmou a atriz em entrevista ao programa de TV Entertainment Tonight. Ainda assim, ela ressaltou que não vê problemas em decorar sua casa e instigar o espírito natalino nas duas crianças, Wyatt e Dimitri.



Ashton Kutcher e Mila Kunis. Foto: Reprodução

“Na verdade estamos colocando isso em prática esse ano, como as crianças são muito pequenos antes não importava”, explicou a celebridade. “Ano passado a Wyatt só ganhou presente dos avós. Hoje as crianças não valorizam mais apenas um presente, elas não se importam mais com o que estão esperando ganhar, elas apenas querem ganhar alguma coisa”, analisou a atriz.

Segundo Kunis, ela e Kutcher já passaram as instruções quanto aos presentes para seus pais, avós das crianças. “Já imploramos para eles, se forem dar presentes, deem apenas um. Caso contrário ajudem uma instituição de caridade ou algum hospital. Essa é a nossa nova tradição”, afirmou.

Revista Monet