Lívia Andrade contou que não sofre com o assédio. “Não é um sofrimento. Lógico, que tem o assédio ruim e o bom, mas ruim não chega em mim. Vejo mais para o lado do elogio e da admiração. Não encaro também de maneira pesada certas coisas, porque quando estamos exposto, temos que estar preparados para isso”, disse.



Lívia será a madrinha de bateria da escola de samba casa verde em 2018. Foto: Reprodução/Instagram

Aos 34 anos Lívia, casada há 3, diz que o relacionamento dela com o marido é tranquilo e sem ciúme. “Meu marido ('prefiro não falar o nome dele, porque ele não é desse nosso meio maluco'), não tem ciúmes, ele me conheceu assim, e também nessas situações a pessoa tem que se impor logo no começo da relação. Nunca deixei de fazer nada ou de vestir uma roupa por causa de uma opinião masculina, porque o dia que a gente ceder a pessoa vai nos controlar sempre”, disse a apresentadora, que revelou que tem prazer em ser casada.

“Estou casada e não fico muito solteira (risos). É gostoso ter alguém. Tem gente que gosta da vida de solteira, de sair, mas como a gente já tem uma vida corrida, prefiro ficar em casa quando dá”, diz a apresentadora, acrescentando que ama trabalhar com Silvio Santos. "Aprendo muito com ele", conclui Lívia.

Quem Acontece