Mel Fronckowiak, em momento raro, surge de biquíni com Santoro

Mel Fronckowiak aproveitou o primeiro dia de 2018, nesta segunda-feira, ao lado do marido, Rodrigo Santoro, e de amigos. A mãe da pequena Nina, nascida em maio do ano passado, exibiu a boa forma ao usar um biquíni. Na imagem compartilhada por Priscila Assum, da novela "O Outro Lado do Paraíso", aparecem ainda Eriberto Leão e Marcelo Serrado. "Feliz 2018! A farra continua", legendou a intérprete da Desireé da novela das nove.



Foto: Reprodução/Instagram

Enquanto isso outras celebridades...

No arquipélago pernambucano, outros famosos curtiram o réveillon. Enquanto o local foi testemunha da nova reconciliação de Bruna Marquezine com Neymar, um novo casal pode estar se formando. Manu Gavassi foi clicada aos beijos com Rodrigo Simas. Partiu da cantora, segundo o colunista Leo Dias, a iniciativa. "Me dá um beijo?", teria perguntado ela ao irmão de Bruno Gissoni e Felipe Simas.

Já Bruno Montaleone assumiu namoro com Sasha Meneghel, durante viagem a São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. "Galera, estou namorando pela primeira vez. Dicas, por favor! É normal ela mandar e eu fazer tudo? Tô fazendo certo?", perguntou, com bom humor, em rede social. Dias antes, o ator havia compartilhado foto ao lado da filha de Xuxa. E, depois, se declarado para a estudante de moda. "Aí, galera, minha namorada é a mais gata do mundo. Quer saber quem é? É ela", escreveu. "Ela me completa (e taca muito glitter também)", acrescentou o galã, que já integrou o elenco da novela adolescente "Malhação".

A ex-mulher de Fernando Medeiros aproveitou a chegada de 2018 para assumir um novo relacionamento, através de sua rede social. Aline Gotschalg está namorando o empresário Geraldo Souto. "Meu amor. Bem-vindo, 2018", escreveu a digital influencer, que terminou seu casamento de dois anos com Fernando, em novembro. "Viva o amor! Fez muito bem. Terminou um relacionamento com dignidade e logo depois vida que segue...", vibrou um internauta.

Terra