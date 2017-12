Meghan Markle participa de Natal da família real britânica pela 1ª vez

A noiva do príncipe Harry, a americana Meghan Markle, se uniu nesta segunda-feira (25) aos membros da família real britânica para comemorar o Natal na residência da rainha Elizabeth II, em Sandringham.

A atriz, de 36 anos, ficou noiva do neto de Elizabeth II no mês passado. É a primeira vez que ela participa da celebração natalina com a família de Harry.

Príncipe Harry e Meghan Markle (Foto: Chris Jackson/Getty Images)



Meghan compareceu à tradicional missa de Natal celebrada na Igreja de Santa Maria Madalena, na propriedade da rainha em Sandringham, seguindo a tradição da família real. Também estiveram no evento os duques de Cambridge, William e Kate, que está grávida do seu terceiro filho.



Elizabeth II chegou de carro e se juntou ao grupo, no qual também estavam seu marido, o duque de Edimburgo, de 96 anos, e seu primogênito e herdeiro do trono britânico, o príncipe Charles.

Meghan e Harry foram apresentados por uma amiga em comum - cuja identidade não foi revelada. Após mais de um ano de relação, eles marcaram seu casamento para o próximo dia 19 de maio, na residência real de Windsor.

G1