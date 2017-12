Marquezine e Marina Ruy Barbosa pedem paz entre fãs

Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa estarão de lados opostos em Deus Salve o Rei, nova novela novela das sete. Fora dela, no entanto, as atrizes fizeram questão de deixar claro que não querem ver os fãs brigando nas redes sociais por causa da rivalidade de suas personagens.



No Twitter, as atrizes pediram paz aos fãs: "Não queremos guerra de fandoms, ok? Só amor", escreveu Marina. Já Bruna prometeu bloquear os fãs que estiverem brigando nas redes: "Não quero nem ver isso! Vou dar block, hein?!", disse ao repostar uma mensagem que citava a rivalidade entre seus fãs e os de Marina.

Bruna e Marina, aliás, participaram na última semana da Comic Con Experience, em São Paulo, e Marina falou da alegria de contracenar com Bruna na nova novela: "Estou muito feliz com o reencontro com a Bruna, nos conhecemos desde novinhas", disse Marina.



Post das atrizes no twitter. Foto: Reprodução

Quem Acontece