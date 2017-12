Marcelo Faria termina casamento com a atriz Camila Lucciola

Marcelo Faria e Camila Lucciola botaram ponto final no casamento. Os atores ficaram casados por sete anos e a separação foi em comum acordo. A informação é da coluna "Gente Boa", do jornal "O Globo", desta sexta-feira (29). Uma das últimas vezes que o agora ex-casal foi clicado junto aconteceu durante a pré-estreia do filme "Dona Flor e Seus Dois Maridos", em novembro. Marcelo e Camila passaram o Natal ao lado da filha, Felipa, de 6 anos.



Marcelo e Camila. Foto: Reprodução

Durante 2017, vários famosos terminaram namoros, noivados e casamentos. Após quase dois anos de relacionamento, Isis Valverde e André Resende se separaram, confirmou uma fonte do Purepeople. O namoro teria chegado ao fim por ciúme excessivo do modelo, que se incomodou com a exposição da então namorada pelo papel de Ritinha, da novela "A Força do Querer". Eles tinham planos de passarem juntos a virada do ano em Fernando de Noronha. Agora, Isis terá a companhia de amigas. Outro casamento que acabou em 2017 foi o de Patricia Poeta com o diretor da Globo Amauri Soares, após 17 anos. "Hoje, estou olhando um pouco mais para mim, fazendo coisas que tenho vontade", disse a jornalista, sete meses após confirmar a separação.

Terra