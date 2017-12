Luciano Huck vai a evento e comenta sobre situação atual do brasil

Na noite da última quinta-feira (7), Luciano Huck participou de um encontro na Casado Saber, em São Paulo. Além de ter tirado várias fotos com os outros convidados presentes no evento, o renomado apresentador aproveitou a ocasião para comentar sobre a atual situação do Brasil, inclusive algumas possíveis soluções para os problemas que estamos enfrentando.



Huck aproveitou a oportunidade para reafirmar que não será candidato nas eleições do ano que vem. Foto: Divulgação

Com mediação do publicitário Celso Loducca e do jornalista Mario Vitor Santos, tal evento, que, aliás, teve lotação total de público, levantou questões que foram além da política, assim como possibilidades de tornar o País mais próspero. Na ocasião, o marido de Angélica ainda fez questão de reafirmar que não é um dos candidatos à Presidência da República.

Terra