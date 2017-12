Luan Santana faz shows nas alturas e assume ter comprado novo jatinho

Luan Santana inovou ao divulgar o seu novo single "Check-In". O ídolo sertanejo convidou a imprensa e levou um grupo de fãs para um show seu nas alturas a bordo de um voo reservado, nesta sexta-feira (1).A aeronave saiu de Belo Horizonte com destino ao Rio de Janeiro para seguir até um shopping carioca aonde foi apresentado pela primeira vez o videoclipe da música, gravada na Colômbia, com uma pegada mais latina. Além da apresentação intimista, o cantor também se caracterizou de comissário de bordo e serviu até lanche para os passageiros.

Luan Santana faz pocket show exclusivo durante voo. Foto: Francisco Cepeda/AgNews

"A ideia surgiu porque tem a ver com o nome da música. Eu pensei junto com o pessoal do meu departamento de marketing e assessoria. E como a gente está divulgando "Check-In", nós pensamos em chamar uma empresa aérea para fazer junto com a gente essa ação, abraçar esse projeto. A gente teve a ideia de instalar os totens em cinco cidades brasileiras. E Belo Horizonte (MG) ganhou. Nós anunciamos que a cidade que as pessoas chegassem até o totem e enchesse um avião primeiro iria ganhar e vir para o Rio de Janeiro comigo", explica.

Luan também comentou a experiência de cantar durante uma ponte aérea. "É muito legal. Apesar do som ser reduzido, foi massa. É a primeira que eu toco no avião. Nunca tinha feito show assim. No meu avião, eu componho, às vezes. Eu gosto muito de compor quando estou no voo", conta o músico, que também revelou ter trocado de jatinho particular. "E agora, a gente trocou o avião também. Ontem foi meu primeiro voo no avião novo. Eu vendi o antigo e agora estou com um mais novo, mais moderno e rápido. É um CJ3. Ele é mais silencioso. Agora dá para tocar violão melhor dentro dele", conclui.



o cantor sernatejo surpreendeu os passageiros do Boeing 737-800. Foto: Francisco Cepeda/AgNews





