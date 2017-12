Luan Santana adia planos de casamento com namorada, Jade Magalhães

Luan Santana foi uma das atrações principais do Festival da Virada de Salvador na noite desta sexta-feira (29). Em entrevista nos bastidores, o cantor falou sobre os planos para 2018 na carreira e na vida pessoal. Apesar de já ter admitido vontade de ter herdeiros e subir ao altar com a namorada, Jade Magalhães, o dono do hit "Check In" - do qual minimizou polêmica sobre a letra - explica que tais planos serão realizados a longo prazo. "A pressão para o casamento não me incomoda, eu não deixo! Quem sabe da nossa vida somos nós dois. Sim, nós conversamos sobre isso, mas por enquanto a gente está tranquilo do jeito que está. Mas casar é uma coisa que todo homem nasce pra casar, acho que daqui a uns tempos a gente vai começar a pensar mais sério sobre isso, mas não me casarei em 2018", explica.

Luan Santana e a namorada, Jade Magalhães. Foto: Reprodução

Após duas viagens com a namorada em janeiro e fevereiro, Luan volta com força total para o trabalho. "Esse ano eu quero gravar um DVD, porque já está na hora. O 1977 vai fazer 2 anos nesse ano e esse novo DVD pode ser gravado até em Salvador. Como eu sempre lancei um DVD por ano, acho até que estamos meio atrasados para lançar um novo.Estou planejando também dar um passo na carreira internacional, mas isso é uma coisa a se pensar, que demanda um certo planejamento, não é do dia pra noite. Mas já andei indo pra Miami, tô conhecendo a área e sabendo como é que funcionam as coisas por lá, acho que vai dar certo, se Deus quiser!", vibra o jovem, fã de visitas a supermercados em viagens.

Na passagem de ano, Luan vai se apresentar em Fortaleza e já decidiu seu figurino. "Eu passo de branco, acho que chama energia boa. É importante passar de branco, tem gente que escolhe outras cores, mas eu gosto do branco. Não sou um cara supersticioso, mas sou muito religioso, acredito muito em Deus e acredito no fato que é importante passar tanto o Natal como o Réveillon rodeado de pessoas que a gente ama, acho que isso é quase uma regra, é muito importante estar com que se ama nessas datas", opina o artista,comparado ao Pequeno Príncipe por seu look ao vencer o prêmio "Melhores do Ano", do "Domingão do Faustão".



Terra