Lu Andrade, do Rouge, está loiríssima: 'Vontade Antiga"

UAU! A cantora Lu Andrade, do Rouge, resolveu começar 2018 com um novo tom de loiro nas madeixas. Na quarta-feira (14), a cantora passou no salão do cabelereiro Marco Antonio de Biaggi e mostrou em suas redes sociais o novo cabelo, que também está mais curto.



Lu Andrade antes e depois. Foto: Reprodução/Instagram

"Hoje o dia foi mágico. @mbiaggi eu amo vc de coração! Muito obrigada por me tratar com tanto carinho! Amei ficar super blonde, era uma vontade antiga", escreveu a bela em fotos com o cabelereiro. Lu também gravou a transformação em seu Insta Stories.

Os fãs não pouparam elogios ao novo cabelo da cantora. "Ficou maravilhoso, Lu! Te deixou ainda mais linda! Que diva!", comentou um fã.

Quem Acontece