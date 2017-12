Livinho vai responder na Justiça por racismo em gravação de clipe

O funkeiro Livinho irá responder a um processo de injúria racial na Justiça de Ribeirão Preto – SP. A acusação foi feita por Raiele Costa, modelo que participava da gravação de um clipe do artista, o da música "Esquadrão do Verão", no último dia 21. De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal o "O Dia", Raiele relatou à polícia que o MC fez brincadeiras racistas com ela. Entre as ofensas, Livinho fingiu ter espetado a mão no cabelo da modelo na frente de todos os presentes.



A defesa do funkeiro afirma que a acusação é falsa, visto que Livinho também é negro. Foto: Reprodução/Instagram

A modelo ficou constrangida após testemunhas rirem da situação. Mesmo afirmando não gostar das brincadeiras, a modelo foi alvo de risada das pessoas que participavam da gravação. A modelo foi procurada pela imprensa, mas preferiu não se pronunciar sobre o caso.

De acordo com a publicação, a defesa do funkeiro afirma que a acusação é descabida: "Livinho é negro. A família toda dele é negra e foi ele quem pediu para chamar essas modelos para fazer o clipe no sítio. Ele jamais seria racista".





