Lívia Andrade detona Lulu Santos após crítica a Anitta

Após criticar a nova música de Anitta, "Vai Malandra", Lulu Santos foi detonado por Lívia Andrade nas redes sociais. A apresentadora saiu em defesa da cantora e fez questão de ressaltar que o funk é a "voz do povo".



"Deixa a molecada ganhar dinheiro em paz", pediu Lívia Andrade. Foto: Reprodução/Instagram



"Diga não a qualquer tipo de preconceito! O funk é a voz de um povo que tira a criatividade da necessidade e da falta de oportunidade. Deixa a molecada ganhar dinheiro em paz, com um som que ganhou o mundo. Aceita, b**%$@", escreveu.

O jurado do "The Voice Brasil", da Globo, para quem não sabe, usou o Twitter, na última segunda-feira (18), para dizer que a Música Popular Brasileira havia "regredido para a fase anal". "Caramba! É tanta bunda, polpa, bumbum granada e tabaca que a impressão que dá é que a MPB regrediu para a fase anal. Eu, hein?", afirmou, sem citar nomes.

Após a repercussão negativa, Lulu resolveu se desculpar e ressaltar que seu comentário não foi direcionado à cantora: "Que fique bastante claro que minha opinião sobre as letras escatológicas, pessoal, intransferível e soberana, nada tem a ver com a Anitta, de quem gosto e a quem respeito, muito menos com as periferias onde se continua fazendo excelente arte e vida. Respeito!".

Terra