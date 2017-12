Lionel Messi é o latino mais bem pago de 2017, segundo revista

De acordo com estudo publicado pela revista americana "Forbes", Lionel Messi, jogador argentino do Barcelona, da Espanha, foi a celebridade latina mais bem paga de 2017. Neymar, atacante do Paris Saint-Germain, da França, e da seleção brasileira, ficou na sexta colocação.

Segundo o estudo, Messi recebeu US$ 80 milhões (R$ 264,2 milhões) em 2017. Neymar, por sua vez, ganhou US$ 37 milhões (R$ 122,2 milhões) entre janeiro e dezembro.

Acusado de assédio recentemente, o comediante americano Louis C.K., que viveu a infância no México, ficou com a segunda colocação. Entre Messi e Neymar, ainda há a modelo e atriz colombiana Sofia Vergara, além dos cantores americanos Bruno Mars e Jennifer Lopez, que têm pais porto-riquenhos.

Completam a lista Carmelo Anthony, jogador americano de basquete e filho de porto-riquenhos, Miguel Cabrera, jogador venezuelano de beisebol, e Albert Pujols e Robinson Canó, atletas dominicanos de beisebol.

Veja as dez celebridades latinas mais bem pagas de 2017:

1: Lionel Messi (R$ 264,2 milhões)

2: Louis C.K. (R$ 171,7 milhões)

3: Sofia Vergara (R$ 137,1 milhões)

4: Bruno Mars (R$ 128,8 milhões)

5: Jennifer Lopez (R$ 125,5 milhões)

6: Neymar (R$ 122,2 milhões)

7: Carmelo Anthony (R$ 107,3 milhões)

8: Miguel Cabrera (R$ 100,1 milhões)

9: Albert Pujols (R$ 90,2 milhões)

10: Robinson Canó (R$ 87,8 milhões)

Folhapress