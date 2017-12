Desde que começou a enfrentar uma luta contra o câncer, Léo Rosa não tem comentado muito sobre o assunto nas redes sociais. Apesar de não ter revelado o órgão atingido, o ator resolver fazer uma transmissão ao vivo, no último sábado (30), e garantiu que está bem e "vivo".





Léo, que é torcedor do grêmio, teve que raspar o cabelo por conta do tratamento. Foto: Reprodução/instagram

"Podem dizer que estou vivo, continuem achando que estou vivo, mandem energias, até choro lendo as mensagens, mas vamos parar de falar de doença. Vamos falar de saúde. A pessoa que está doente não quer saber de doença. Vamos tomar cerveja, comer pipoca e dar muito amor para eles, e não ficar falando de doença", disse o jovem.

E continuou: "É um período muito bonito de descobertas e aprendizados na vida. É de verdade, não estou escondendo nada. Independentemente da religião, a energia está chegando com força".

Emocionado, o famoso anunciou que precisará passar por um período de repouso para se recuperar dos efeitos colaterais do tratamento. "Já já as coisas estarão se encaminhando com a saúde, farei um período de repouso. Muito sol e muito amor no coração", concluiu.

Léo, para quem não sabe, atuou em novelas como Escrava mãe (2016), Balacobaco (2013) e Rei Davi (2012), ambas da Record.

Terra