Larissa Manoela ganha declaração do namorado em aniversário

Larissa Manoela completa 17 anos nesta quinta-feira (28) e o namorado, Leo Cidade, não deixou passar em branco. Assim que o dia virou o rapaz fez uma homenagem fofa a jovem. "Mas quem cria o início jamais encontra um fim para nós dois...", começou o ator, com quem a atriz trocou elogios. "Parabéns, mozin!! Que você continua sendo essa pessoa incrível!!! Te amo!! O resto eu já te mandei e você já sabe!!!", acrescentou o rapaz de 21 anos, ao compartilhar foto em sua conta de Instagram. Na imagem, o jovem casal aparece abraçado em uma praia. "Meu presente. Te amo", respondeu Larissa.

Através de sua representante, a estrela adolescente assumiu o relacionamento com Leo no último dia 18, ao Purepeople. "A gente se conhece há algum tempo. Nós acabamos nos conhecendo melhor e hoje estamos juntos e felizes", afirmou a atriz e cantora. Antes de embarcar para a Flórida, nos EUA, onde curte férias e passa as festas de fim de ano, Larissa ganhou uma festa surpresa de aniversário e trocou beijos com o namorado.



Terra