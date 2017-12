Karol Conka diz que deu 'na cara' de gringo que assediou mulheres em hotel

A cantora Karol Conka, 30, afirmou que agrediu um hóspede em um hotel no Rio de Janeiro depois de vê-lo assediar duas mulheres.

"Quem teve que resolver fui eu e o pessoal. Acabei dando na cara dele. O pior é a galera justificar essa atitude ridícula dele falando que ele está bêbado, fora de si", disse a rapper, em um vídeo publicado em sua conta no Instagram.

Segundo a cantora, o hóspede teria apalpado as mulheres e nenhum funcionário do local teria tomado alguma atitude. O assédio teria acontecido nesta segunda (11) no Sheraton Grand Rio Hotel & Resort, do Grupo Marriott.

Conka disse que o segurança do local pediu que ela não agredisse o hóspede. Ela afirmou ainda que os visitantes estrangeiros precisam respeitar a mulheres, independentemente de terem ingerido bebidas alcoólicas.

"Quando você se cala diante de uma situação de abuso ou agressão, você é cúmplice. Quando você vir uma situação dessa, reaja, faça alguma coisa. Não fique do lado do agressor", disse.

A rede Marriott confirmou que o homem em questão era hóspede do Sheraton, mas não confirmou a agressão nem informou quais providências havia tomado. Em nota, o hotel afirmou que rejeita qualquer assédio e prontamente entrou em contato com as autoridades.

"A segurança dos hóspedes é sempre uma das maiores prioridades do Sheraton Grand Rio Hotel & Resort. Rejeitamos qualquer assédio. Assim que fomos informados sobre o incidente, chamamos a segurança local e prontamente nos oferecemos para entrar em contato com as autoridades. Permanecemos disponíveis para ajudar."

Folhapress