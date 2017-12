Justin Bieber e Selena Gomez têm encontro romântico e cantor se empolga

Teve Justin Bieber e Selena Gomez no fim de semana sim! Os pombinhos, que voltaram a ser vistos na companhia um do outro há um mês, foram fotografados novamente juntos. Desta vez, os cliques rolaram no sábado (16), enquanto os dois estavam embarcando num jatinho particular de Los Angeles rumo a Seattle, nos Estados Unidos.



Selena Gomez e Justin Bieber no aeroporto LAX em Los Angeles, Califórnia. Foto: Reprodução/Twitter



Uma fonte confiável do site americano E! revelou que Justin e Selena tiveram um encontro romântico na Sugar Factory. Por lá, os dois comeram e beberam. A certo ponto, o dono do álbum " Purpose " estava se divertindo tanto que "até começou a dançar". Que fofo!

"Selena e Justin estão ótimos", disse outro informante. "Justin é muito carinhoso com Selena. Ele não esconde nada que sente, especialmente quando se trata dela. Eles ainda estão aprendendo sobre como lidar um com o outro como adultos", acrescentou a fonte, que ainda garantiu que o intérprete de "Friends" e a voz de "Wolves" devem passar a virada do ano juntos.

Terra