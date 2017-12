Juliana Paes ensina truque para cabelos brilhosos: 'Água com vinagre branco'

A maturidade fez Juliana Paes intensificar seus cuidados de beleza diários. Se antes a atriz não passava muitos cremes, hoje, aos 38 anos, ela não abre mão de produtinhos para várias partes do rosto.

“Há alguns anos não usava creme para a área dos olhos, por exemplo. Passava uma coisa só e pronto (risos). Hoje tenho vários creminhos: um para a região da boca, um antioxidante para os lábios... Começa a ficar um pouco mais segmentado. Cada área do corpo precisa de um tratamento específico”, revela.



Atriz Juliana Paes. Foto: Reprodução/ Rogério Fidalgo/AgNews



Dona de cabelos cacheados, ela não pretende usar suas madeixas ao natural, como fez no longa Dona Flor e Seus Dois Maridos, que estreou no dia 23 de novembro. “Estou amando meu cabelo como está”, diz ela, explicando que seu cabelo volta ao normal quando é lavado. “Pode falar para as cacheadas que meus cachos estão todos aqui. Deixa cair uma gota d’água para ver o que acontece”, entrega, aos risos.



Para manter os fios sempre lindos, ela tem um truque caseiro e muito simples de fazer. “Pego um litro de água, coloco umas colheres de vinagre branco e jogo no cabelo no último enxágue. A princípio o cheirinho não é muito legal, mas depois que seca, sai o cheiro completamente e fica um brilho espetacular. É uma diquinha que vale muito a pena”, ensina.

Outro segredo de beleza de Juliana - desta vez para usar na hora da maquiagem - é o soro fisiológico. “Gosto muito de me maquiar e já tenho um borrifadorzinho que fica com soro fisiológico na geladeira. Estou sempre dando borrifadas no rosto. É ótimo! Reanima a pele e desestressa os poros”, diz.

