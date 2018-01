Aos 35 anos, Juliana Alves está na melhor fase da vida. E os motivos para comemorar são muitos. Além do casamento com o cineasta Ernani Nunes, de 47 anos, no final do ano passado, a atriz realizou seu maior sonho e trouxe a pequena Yolanda ao mundo. “Agora sinto que sou uma mulher completa. Sou muito realizada pela minha carreira, mas a maternidade era um desejo antigo que existia e agora se tornou real”, celebra a atriz.

Cabeluda e com olhos vivos, a bebê Yolanda [ou Yoio, seu apelido carinhoso] tem três meses e já é puro carisma. Durante um passeio pelo Pelourinho, bairro histórico de Salvador, fomos parados várias vezes por fãs e admiradores da bebê: “Muitas vezes as pessoas me reconhecem por causa dela”, brinca Ju Alves. Casada com um baiano – Ernani nasceu em Salvador mas deixou a Bahia há anos para se dedicar à carreira no cinema – não foi à toa que ela escolheu a cidade como destino da primeira viagem da filha. “Me sinto conectada quando venho pra cá. A energia do baiano é algo contagiante”, diz a atriz.

É clara a sintonia da família. Juliana e Ernani tem aquela química gostosa de um casal apaixonado: “Eu brinco que eu e o Ernani somos um ecossistema. Um tem que estar bem para fazer o outro ficar bem”, diz ela. Apesar de estarem muito focados na criação da primeira filha, os dois não descartam a possibilidade de aumentar a família. “Ter um casal seria bem legal”, conta.

Para quem pensa que a maternidade atrapalhou os planos de Juliana para o Carnaval está muito enganado. A atriz, que é rainha da Unidos da Tijuca, se prepara para brilhar mais um ano à frente da bateria da escola carioca. “A Unidos da Tijuca é minha paixão, não poderia ficar fora dessa”, explica.

No momento, o foco de Ju é a pequena Yoio, mas ela garantiu que em breve vem coisa boa no trabalho. Sua última personagem foi a caiçara Dora, na novela “Sol Nascente”. “Foi uma personagem muito especial para mim, me marcou muito”.

