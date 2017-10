Juju Salimeni rebate críticas sobre ensaio nu na revista Playboy

Juju Salimeni ficou surpresa com as críticas que recebeu por seus seios após posar nua para a revista Playboy. Em seu Instagram, a modelo rebateu os comentários maldosos sobre o ensaio.



"Fiquei fora o dia todo... Entro aqui para olhar os comentários da minha revista Playboy toda feliz e o povo só conseguiu ver uma coisa, que nem eu tinha percebido, porque é óbvio e natural. Falaram que eu tenho peitos tortos, que um está caído e outro está levantado. Pelo amor de Deus! Estou em uma posição inclinada. O ombro está inclinado e portanto, um peito está para baixo e o outro mais para cima", explicou ela.

No mês de outubro, a modelo e ex-panicat Juju Salimeni estrela a capa da revista. Foto: Divulgação

Juju, que na noite da terça-feira (3) exibiu em seu Instagram o resultado da troca das próteses de silicone, contou que fez o ensaio antes da cirurgia."Quando eu fiz essa revista ainda não tinha feito a troca de prótese que eu postei aqui ontem. Eu ainda estava com as próteses antigas. Mesmo assim, elas não eram tortas, eu não tinha os seios caolhos. Que ignorância! Para de mimimi e de encontrar defeitos e Photoshop. É muita gente chata."



Juju, que está solteira desde o anúncio recente do fim da relação com Felipe Franco, com quem estava há 12 anos, ainda está na capa da Playboy de outubro. É o segundo ensaio nu da ex-panicat, que já tirou a roupa para a publicação em janeiro de 2010.



Quem Acontece