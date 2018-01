Jornal inglês comete gafe ao falar de virgindade de Bruna Marquezine

O jornal inglês The Sun publicou uma matéria esta semana em que apresenta a seus leitores Bruna Marquezine, a namorada do craque Neymar. No entanto, na reportagem há várias gafes em relação à vida da atriz, a começar pelo título, que afirma que Bruna perdeu a virgindade aos 11 anos de idade. O título é o seguinte: "Conheça Bruna Marquezine, a atriz e namorada da superestrela brasileira Neymar que perdeu sua virgindade aos 11 anos e fez sua estreia na televisão com quatro anos de idade".



Na matéria, há fotos da atriz sozinha e com o jogador. E o jornal ainda fala sobre a vida amorosa de Bruna, dizendo que ela já se relacionou com o rapper brasileiro Diego Raphael Villanueva, o Mr Thug em 2011, que já namorou Anitta; e namorou o modelo brasileiro Marlon Teixeira de 2014 a 2015.



Reportagem do The Sun sobre Bruna Marquezine (Foto: Reprodução)



No Twitter, Tatá Werneck, amiga de Marquezine, falou sobre a notícia veiculada pelo jornal: "Importante: corre por aí uma notícia absurda de que a minha amiga Bruna Marquezine teria dito que perdeu a virgindade aos 11 anos durante sua participação no meu programa (Lady Night). Na verdade, Bruna contou que deu seu primeiro beijinho aos 11. Muitos veículos replicaram isso sem ao menos checar a informação com as assessorias do canal e dela".

Bruna e Neymar passaram a virada do ano juntos, após terem colocado um fim no relacionamento em junho de 2017. O casal curtiu o Réveillon na pousada Zé Maria, em Fernando de Noronha (PE).

A atriz e o jogador assumiram o namoro pela primeira vez em fevereiro de 2013, durante o desfile das escolas de samba do Rio. Em fevereiro do ano seguinte, Bruna confirmou o fim do relacionamento de quase um ano com o craque. Em maio, contudo, os dois ficaram juntos de novo durante uma festa da equipe de Em Família, novela da qual a atriz era protagonista. Na ocasião, o jogador confirmou ter reatado com Bruna.

Em agosto de 2014, os dois terminaram o namoro novamente. Dois anos depois, logo depois de o Brasil ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas, Neymar subiu as arquibancadas do Maracanã até onde Bruna estava e a abraçou. No dia seguinte, os dois foram vistos juntos no Maracanãzinho, assistindo à final do vôlei na mesma fileira e almoçaram juntos em uma churrascaria com amigos. Bruna e Neymar reataram o namoro mais uma vez, mas evitaram falar sobre o assunto publicamente. Em junho de 2017, os dois terminaram o namoro pela terceira vez.

Quem