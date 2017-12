Jolie rejeita acordo de divórcio de US$ 100 mi oferecido por Pitt, diz site

A atriz Angelina Jolie está se recusando a assinar o acordo de divórcio no valor de US$ 100 milhões oferecido pelo seu ex, o ator Brad Pitt. Uma fonte próxima à atriz revelou ao site norte-americana Hollywood Life que a artista estaria reconsiderando o término do relacionamento e arrependida de ter pedido o divórcio. No entanto, Pitt está irritado com a indecisão da ex e nada disposto a retomar o casamento com a mãe de seus filhos.





Brad Pitty e Angelina Jolie estavam juntos há 12 anos. Foto: Reprodução/GettyImagens

“O Brad está extremamente frustrado com a Angelina, ela continua a postergar a assinatura do acordo”, disse o contato da publicação. “O acordo pré-nupcial deles já estabelecia os termos que a Angelina não está aceitando, então o Brad está oferecendo cada vez mais dinheiro, mas ela recusa todas, inclusive a mais recente, de US$ 100 milhões”, explicou a fonte do site.



“Isso tudo tem sido um pesadelo para o Brad. Ele sente muita falta das crianças e pretende levar todas elas para férias fora dos Estados Unidos assim que tudo estiver resolvido”, expôs o contato.





Brad, Angelina e tem seis filhos. Foto: Reprodução

Revista Monet