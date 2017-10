John Mayer posta foto de visto brasileiro antes de shows e Web vibra

John Mayer deixou os fãs brasileiros eufóricos ao fazer uma espécie de contagem regressiva para sua vinda ao País. Na madrugada de terça-feira (10), o músico norte-americano postou uma foto de seu visto brasileiro. "Estou indo, Brasil", escreveu ele.

A foto do passaporte foi o suficiente para deixar a legião de admiradores empolgadíssima. Em menos de duas horas, o post já havia conquistado mais de 115 mil curtidas e 10 mil comentários.

Entre as mensagens, "estou tão empolgada para te ver!", "oh, meu Deus, contagem regressiva!", "ansiedade batendo!", "que homão!" e "o coração dispara tropeça quase para".

Mayer veio ao Brasil pela última vez em 2013, para se apresentar no Rock in Rio. Entre os hits, Mayer tem em seu repertório canções como Your Body is a Wonderland, Gravity, Daughters e Comfortable. Desta vez, ele traz sua nova turnê, do disco The Search for Everything, lançado este ano.



