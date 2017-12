John Mayer passa por cirurgia de emergência

John Mayer foi hospitalizado hoje (05) durante a manhã devido a uma apendicite, e passou por uma apendicectomia de emergência. Sua internação foi revelada pela banda Dead and Company, que toca com o músico, e tinha show marcado para esta noite em Nova Orleans. "Nesta manhã de terça-feira, 5 de dezembro, John Mayer foi internado no hospital para um apendicectomia de emergência, forçando o show do Dead and Company em Nova Orleans a ser adiado", disse a banda no Twitter.

Mayer ainda tem outros dois shows marcados para o fim de sua atual turnê, onde ele ainda deve se apresentar no dia 7 e 8 de dezembro em Orlando e Sunrise, respectivamente. Ainda não foi informado se estes shows também serão adiados.Mais informações sobre o estado de saúde do músico devem ser reveladas em breve. Mayer passou pelo Brasil em outubro e fez shows em cinco cidades

Terra