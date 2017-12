Ivete Sangalo, 45, realizou o chá de bebê das gêmeas nesta terça (12), em Salvador, na Bahia. Grávida de aproximadamente seis meses, a cantora aproveitou a oportunidade para promover doação de fraldas, em parceria com uma marca do produto.

Os detalhes do evento, que contou com a presença de familiares e amigos, foram compartilhados nas redes sociais da cantora. A decoração contou com uma mesa de doces em tons de rosa e azul bebê.

No Instagram, a cantora agradeceu a presença das amigas. "Noite de amor total! Mamãe feliz, criançada bem cuidada", escreveu ela. As doações foram destinadas ao hospital filantrópico Martagão Gesteira e ao hospital Aristides Maltez.

ÚLTIMOS SHOWS

No final de semana a cantora fez uma apresentação em Natal e se aproxima de seu último show no Réveillon de Salvador, quando se afasta dos palcos e trios para dar luz às suas "menininhas", como ela gosta de dizer.

"Eu acho que esse Réveillon vai ser um dos mais especiais, pois vou estar na minha cidade com minha família, amigos e fãs. Isso não tem preço. Vai ser muito massa e eu estou preparadíssima para fazer um show bem lindo", afirmou a cantora.

Veja fotos do evento:

(Créditos: Reprodução/Twitter e Instagram)





Folhapress