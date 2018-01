Ivete mostra barrigão em foto com Angélica

Ivete Sangalo posou ao ladinho de Angélica e a apresentadora publicou uma foto linda nesta sexta-feira (5). A cantora vai participar do programa Estrelas do Brasil. Na imagem, elas estão em uma academia e Veveta mostra o barrigão da gravidez.

"Amanha estarei 'gravida' no #estrelasdobrasil em #salvador com a mamys gravidíssima lindona @ivetesangalo #malhamos #rimos #papeamos", escreveu Angélica. Ivete está grávida de gêmeas, do casamento com Daniel Cady, e já é mamãe de Marcelo. O programa com Ivete vai ao ar neste sábado (6).

Ivete Sangalo e Angélica (Foto: Reprodução/Instagram)

Quem