Ivete faz participação surpresa em show de Simone e Simaria

Grávida de gêmeas, Ivete Sangalo aproveitou a noite do último sábado (6), para fazer uma surpresa às coleguinhas, Simone e Simaria. A cantora apareceu sem avisar e prestigiou o show das irmãs na Praia do Forte, Bahia.

"Gente, olha quem veio ver a gente cantar", escreveu Simone e Simaria. Foto: Reprodução/Instagram

Por meio das redes sociais, as cantoras agradeceram o carinho da mamãe do ano. "Gente, olha quem veio ver a gente cantar com a família toda aqui na Praia do Forte! Ivete Sangalo, obrigada pelos conselhos, por ser essa amiga tão linda! Que Deus abençoe ainda mais sua vida. Marcelinho você está gato! Vai dar trabalho para a Veveta", legendaram.

Em seu Instagram pessoal, Simone escreveu: "Te amo minha anja, Ivete Sangalo. Que alegria receber você e sua família em nosso show! Amo vocês".

Os fãs das famosas, é claro, rasgaram elogios nos comentários: "Que trio maravilhoso", disse uma. "As melhores cantoras do Brasil, sem dúvidas", garantiu outra. Já uma terceira postou: "Assim meu coração não aguenta tanta beleza".

Terra