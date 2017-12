Irmã de Beyoncé cancela show e revela doença

Nesta semana, a cantora Solange Knowles cancelou a sua participação no festival "AfroPunk", que acontece nos dias 30 e 31 de dezembro deste ano, em Joanesburgo, na África do Sul. Uma disautonomia, doença que ataca o sistema nervoso do corpo humano, foi o motivo do cancelamento.

"É um diagnóstico complicado, e ainda estou aprendendo sobre isso. Às vezes me sinto bem, e outras não me sinto nada bem", relatou a irmã de Beyoncé sobre a sua doença em um post no Instagram.

A disautonomia é um transtorno no sistema nervoso autônomo que pode ter efeitos em várias funções involuntárias do corpo, como batimentos cardíacos, pressão sanguínea, temperatura corporal, suor, entre outros.

Sem dar detalhes sobre os sintomas provocados pela sua disautonomia nem em que estágio ela se encontra, Solange diz que está tratando da doença há cinco meses. "No momento, os médicos não me liberaram para um voo tão longo", lamentou.

