Hugh Jackman revela trauma ao ser abandonado pela mãe

O ator Hugh Jackman revelou ter sido abandonado pela mãe quando tinha apenas oito anos e ter sido criado apenas pelo pai. O ex-intérprete do mutante Wolverine disse ter sido uma experiência traumática ver sua mãe, retornar para o Reino Unido e o deixar com o pai na Austrália. “Foi traumático, eu achava que ela iria retornar, mas passou a demorar muito”, disse em entrevista publicada na mais recente edição da revista WHO Magazine. Segundo o astro, após a saída de sua mãe da família, ele a viu uma vez por ano durante sua juventude, mas os dois se reaproximaram nos últimos anos.



Ator Hugh Jackman ao lado de sua mãe. Foto: Reprodução/Instagram

Na mesma entrevista, o ator também falou sobre como acredita ter recebido uma criação exemplar de seu pai, um advogado. Em 2012, em entrevista ao programa de TV ‘60 Minutes’, Jackman já havia falado sobre o seu distanciamento de sua mãe. “Eu lembro de um dia voltar para a casa da escola e ela não estar mais lá, no dia seguinte recebemos um telegrama da Inglaterra no qual ela dizia estar lá e foi isso. O meu pai rezava todas as noites para que ela retornasse”, afirmou.



Hoje aos 49 anos, Jackman parece lidar melhor com o abandono de sua mãe. Ela inclusive é protagonista de fotos constantes compartilhadas pelo ator no Instagram. O astro é casado desde 1996 com a também atriz Deborra-Lee Furness e os dois são pais dos jovens Ava (12 anos) e Oscar (18 anos). A família passou as festas de final de ano na Austrália e já retornou para Nova York, onde vivem.



Ator, sua esposa e filhos nas Disney. Foto: Reprodução/Gettyimagens

