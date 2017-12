Harry e Megan vão seguir as 20 regras de casamento real

Ainda são poucos os detalhes que sabemos sobre o casamento real do Príncipe Harry com Meghan Markle. Marcada para maio de 2018, a cerimônia vai ser feita na capela do Castelo de Windsor e não deve ter a mesma amplitude do casamento do Príncipe William com Kate Middleton – para o qual a Rainha Elizabeth II decretou feriado nacional.

Por outro lado, mesmo com poucas informações divulgadas, existem alguns detalhes – que fazem parte de uma lista de regras e de tradições dos casamentos reais britânicos – que teremos certeza de ver.

1. Chapéus são obrigatórios

Chapéus e fascinators, típico headpiece inglês, devem fazer parte do look das convidadas do sexo feminino.

2. Uma lei de 1701 proíbe o casamento com católicos

Como monarca da Inglaterra, a Rainha é a chefe da Igreja Anglicana, que é protestante. O objetivo do Act of Settlement de 1701 é manter a herança protestante e anglicana por gerações. Por isso, Megan vai ter de ser batizada na Igreja Anglicana antes do casamento.

3. A noiva deve deixar o buquê sobre o túmulo do “Soldado Desconhecido”, na Abadia de Westminster

Todas as noivas desde Elizabeth I deixam seu buquê sobre o túmulo em homenagem aos veteranos de guerra do Reino Unido depois do casamento.

4. A Rainha manda os convites

É ela quem convida para a cerimônia. No casamento de William e Kate Middleton, foram 1900 convidados.

5. Sempre tem um anúncio de noivado

Antes das núpcias, os noivos fazem um anúncio público e aparição para imprensa, como o que rolou na semana passada

Príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram o noivado na segunda-feira (30). Foto: Reprodução/ Getty Images



6. No dia da cerimônia, obrigatoriamente, eles devem fazer um retrato oficial da união, com as duas famílias...

... Como na foto oficial casamento de William e Kate - que aliás, deve dar à luz o terceiro filho em abril. Com o casamento marcado para maio, será que o recém-nascido vai aparecer na foto?

7. O noivo deve vestir o uniforme militar para a cerimônia

Como a tradição é que os membros do sexo masculino sirvam o exército, eles usam sempre o uniforme formal para a cerimônia.

8. Existe sempre uma entrevista após o anúncio de noivado

Com exclusividade para a BBC, os noivos fazem uma entrevista no dia em que oficializam o noivado, como aconteceu na última terça-feira. Kate e William também seguiram o protocolo.

9. Devem ter dois bolos na recepção

Não se sabe de onde vem a tradição mas há sempre uma dupla de bolos e o sabor favorito é de frutas.

10. Falando em buquês, a noiva sempre carrega um ramo de murta

Conhecida como “a erva do amor”, a murta é usada nos buquês das noivas reais do Reino Unido desde a Rainha Victoria

11. A noiva sempre usa uma tiara

A Rainha tem um grande acervo delas e geralmente é o “algo emprestado” da noiva. A monarca emprestou a Cambridge Lover's Knot – peça encomendada pela Rainha Mary, em 1913 – para Diana no dia de seu casamento. Já para Kate, a Elizabeth II ofereceu a Halo Scroll, da Cartier. Qual será que Megan vai usar?

12. A família real tipicamente vai de Glass Coach para e desde o local da cerimônia

Construída em 1881, a Glass Coach é uma das principais carruagens do monarca britânico. No entanto, Diana e Charles preferiram uma carruagem normal e Kate e William fora de carro conversível.

13. Todas as alianças de casamento devem ter ouro do País de Gales

Tudo começou com o casamento da mãe de Elizabeth II, em 1923. O ouro galês é três vezes mais valioso que o ouro da Austrália ou África do Sul.

14. A família real é quem paga pelo casamento

Apesar de a tradição (antiga) mandar que a família da noiva pague pelo casamento, é a Rainha quem vai assinar o cheque.

15. A família real deve se sentar à direita

Durante a cerimônia religiosa, os royals devem ficar à direita do altar. A única exceção é no caso de o noivo não fazer parte da família real.

16. A noiva deve usar branco no dia do casamento

Parece óbvio mas a noiva real não pode escolher outro tom. A tradição do branco nupcial começou lá com a Rainha Victoria, em 1840.

17. Os membros da família real devem pedir permissão para a Rainha antes de casar

Megan Markle conheceu a Rainha em outubro e encontrou com a monarca algumas vezes antes de Harry fazer o pedido. A lei do Royal Marriages Act de 1772 requer formalmente que exista o aval do chefe da família, especialmente se o casamento for com um plebeu.

Retrato oficial da família real no casamento ddo Principe Willian e Kate. Foto: Reprodução

18. Mulheres que se casam com sucessores do sexo masculino assumem o título do marido

A honra de ter o título de princesa precedido do nome é reservado apenas para os membros da família real. O que significa que mesmo que você se case com um príncipe, não se torna automaticamente princesa, e o título deve vir sempre depois do nome. Por exemplo, Kate Middleton é Catherine, Duquesa de Cambridge. Já Megan será Megan, Duquesa de Sussex.

19. Os noivos sempre fazem uma aparição na sacada do Palácio de Buckingham, depois da cerimônia

O casal faz uma aparição para o público, onde geralmente acenam. Kate e William fugiram um pouco do protocolo ao dar um beijinho na frente de todos.

20. Um pedaço do bolo de casamento é enviado para os convidados como lembrancinha

De verdade. Embalados em caixinhas personalizadas com os nomes dos noivos, o doce vai para cada convidado. Tem gente que guardou o bolo do casamento de Diana e depois vendeu em leilão!

