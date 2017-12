Há 1 mês sem malhar, Rafa Brites explica ganho de peso

Desencanada com a boa forma, Rafa Brites contou que está há um mês sem treinar. Em vídeo publicado no Stories do Instagram, nesta quinta-feira (14), a repórter falou sobre a busca desenfreada pela beleza, com uma vaidade excessiva. "O verão está chegando e daí as pessoas vão entrando numa noia, tipo: 'O verão está chegando tenho que estar sarada, tenho que fazer dieta, eu tenho que malhar... E estou zero a fim'. Não estou a fim de intensificar nada, não estou a fim de cortar nada, estou a fim de beber, a fim de comer... Não estou a fim de deixar de fazer as coisas que eu quero pra ter que sair por aí igual uma louca e ponto", iniciou a mulher de Felipe Andreoli, com quem completou seis anos de casada.



Foto: Reprodução/Instagram

Adepta de exercícios físicos, Rafa falou também que, apesar de exibir a barriga definida, ganhou uns quilinhos a mais. Prova disso é que a apresentadora mostrou uma calça jeans que não lhe serve mais. "Mas aí eu estou achando uma coisa muito boa, gente. Acho que amadureci. Pela primeira vez não fico pensando: 'poderia ter me cuidado mais durante o ano porque agora no verão eu ia estar mais feliz no biquíni. Estou feliz para caramba de biquíni, porque a felicidade não é de fora para dentro. Estava com 59 quilos e subi para os 63. Mas quando a gente está bem, fica de boa e para de se preocupar o que diz a imposição estética da beleza, não sei o que. Quero dizer para o meu professor que eu amo você Chico. Faz um mês que eu não malho, mas quero continuar fazendo depois que tiver passado a preguiça, depois que eu tiver ficado com meu filho", disse a mãe do pequeno Rocco, clicado esbanjando fofura em passeio com a artista.

Rafa, cuja boa forma foi atribuida à genética, explicou ainda para os seguidores que nasceu com o abdômen trincado: "sempre vou ter quadradinho na barriga. Nasci com ele. Por mais acima do peso que eu esteja, eles sempre vão estar aqui. Eu engordo na bunda, na coxa, fica mole com celulite...", explicou. "As minhas calças jeans não passam, não sobem mais, mas está tudo bem. Lógico que para o padrão eu tenho o corpo muito legal. Estou explicando aqui que mesmo as pessoas que estão com o corpo assim como o meu nunca vão se gostar. Não importa. Ela pode estar sarada."

Terra