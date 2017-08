'Game of Thrones', série da HBO, estreia 7ª temporada neste domingo

Depois de seis temporadas de famílias em guerra, incontáveis mortes e ameaças crescentes, o inverno finalmente chegou a Westeros na série da HBO "Game of Thrones", que estreia neste domingo (16) sua sétima e penúltima temporada.

Na nova leva de episódios, "Game of Thrones" traz consigo um exército de mortos-vivos e uma vingança reprimida há tempos.

Sucesso de público, recordista nos prêmios Emmy e transmitida em 170 países, a série exibiu o primeiro episódio da sétima temporada em uma estreia de gala na quarta-feira (12) no Walt Disney Concert Hall, no centro de Los Angeles. O local foi iluminado com projeções de dragões, fogo e gelo para a ocasião.

A nova temporada mostra os protagonistas sem nada a perder depois de terem sacrificado suas famílias, filhos, inocência, dignidade e até suas vidas, no caso do ressuscitado Jon Snow.

Game of Thrones lança trailer da 7ª temporada (Foto: Reprodução)

Os riscos são altos enquanto eles se encaminham para uma grande guerra que irá determinar quem se senta no Trono de Ferro e governa os Sete Reinos de Westeros, enquanto o exército zumbi dos Caminhantes Brancos avança em sua direção ameaçando destruir a humanidade.

"Game of Thrones" tem mais Emmys do que qualquer outra série na história e é transmitido em 170 países, com audiência recorde em todo o mundo.

O tema de vingança é colocado no início do primeiro episódio da nova temporada, intitulado "Pedra do dragão", quando um personagem alerta que "se um lobo sobrevive, as ovelhas nunca estão seguras".

Foi solicitado que os convidados da pré-estreia não revelassem mais detalhes da trama até este domingo, mas spoilers já começaram a aparecer na internet. A atriz Sophie Turner disse que sua personagem, Sansa Stark, que evoluiu de uma jovem cativa a uma líder paciente, tem que lidar com o "poder recém-descoberto".

"Ela não tem a menor ideia de como absorver isso e assumir esse papel porque ela nunca funcionou desse jeito", contou Sophie à Reuters TV no tapete vermelho.

"Game of Thrones", baseada na série de livros "As crônicas de gelo e fogo" de George R.R. Martin, acompanha a história épica de uma luta de várias gerações pelo controle do Trono de Ferro.

A série é o programa mais assistido da HBO e teve uma média de 25 milhões de espectadores na última temporada, que mostrou as mulheres de Westeros ascendendo e tomando o poder.

A saga será concluída na oitava temporada, em 2018, e uma série de programas derivados do original está sendo desenvolvida.

Resumo da trama até aqui

Assim, Cersei (Lena Headey) se apoderou do Trono de Ferro quando seu filho mais novo - o rei Tommen - se matou após ver que a igreja na qual estava sua esposa e boa parte da corte estava em pedaços. O ataque foi planejado por Cersei para se desfazer de seus inimigos, incluindo o Alto Pardal.

Sansa Stark (Sophie Turner), vítima de um polêmico estupro que não estava nos livros, acabou vendo seu agressor, Ramsay Bolton (Iwan Rheon), ser devorado por cachorros.

Os criadores da série, David Benioff e D.B. Weiss, afirmaram no ano passado que as duas últimas temporadas seriam ainda mais curtas, e que a sétima começaria no verão, e não em abril, como as anteriores.

Desde o início, a série anuncia a chegada do inverno, que finalmente chegou, obrigando a produção a esperar que as temperaturas baixassem para começar as filmagens.

Sem spoilers

Poucos detalhes foram revelados sobre o que vem pela frente, nada além da chegada ao elenco do vencedor do Oscar Jim Broadbent e da breve aparição do cantor pop Ed Sheeran.

Uma teoria formulada pelos fãs é que Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), que se encaminha para a conquista de Westeros, se tornará vilã.

Baseiam-se no fato de seu pai, o Rei Louco Aerys II Targaryen, ter sido um assassino brutal e que a Mãe dos Dragões se tornou mais fria a cada temporada.

"É muito pouco provável", disse Iain Glen, que interpreta Jorah Mormont. "Falo como Iain e como Jorah – dividimos a mesma voz –, acredito tanto nisso que posso imaginar."

Nos últimos episódios, Jon Snow (Kit Harington) e outros personagens principais deverão ganhar mais tempo nas telas, sobretudo porque há atores da série que continuam morrendo.

"Esta temporada é uma boa mudança para mim, [Jon] fala mais, está mais seguro de si", disse Harington à Entertainment Weekly. "Não apenas sabe o que tem que fazer, mas está mais seguro do que está falando, enquanto antes havia sempre algo de medo e dúvida."

O episódio 61, intitulado "Dragonstone", estreará às 22H00 de Brasília.

"Sansa tem que comandar o Trono de Ferro, Arya tem que comandar Winterfell", considera Harington, que acredita que Jon Snow deveria voltar à Muralha, controlada por ele até ser assassinado a punhaladas e ressuscitado pela bruxa Melisandre.

A única certeza é que o inverno chegou.

(Reportagem adicional de Rollo Ross para Reuters TV)

G1Piya Sinha-Roy