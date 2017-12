Fiorella Mattheis leva namorado, Roberto Marinho Neto, à festa na Bahia

iorella Mattheis está acompanhada em Trancoso, no litoral sul da Bahia, onde vai passar a virada de ano. A atriz levou o namorado, o empresário Roberto Marinho Neto, conhecido como Robertinho, para a viagem. Os dois foram vistos juntos na festa Saravá, realizada nesta sexta-feira (29), na Fazenda Uanalua, próxima ao Rio Trancoso. O relacionamento veio à público em outubro deste ano e os dois têm evitado cliques em público, para manter a discrição no relacionamento. O casal chegou junto à festa, sem estar de mãos dadas e sem posar para as fotos.



Fiorella Mattheis e Roberto Marinho. Foto: Divulgação, Cleiby Trevisan / PurePeople



Ex-namorada do jogador Alexandre Pato, com quem se relacionou por quase quatro anos, Fiorella deixou de seguir o craque nas redes sociais, mas afirmou não ter problemas com ele. "Eu o desejo muito sucesso, ele é uma pessoa incrível e a gente ainda se gosta. Nós tivemos uma história linda, não tem como negar isso. A gente se respeita, nossa história", afirmou a loira em entrevista posterior à separação.



Em 2018, Fiorella poderá ser vista em um novo papel na TV: ela viverá Mika, uma stripper na série "Rua Augusta", com estreia prevista para março no canal pago TNT. Em entrevista anterior, a atriz destacou o processo de construção da personagem. "Foi muito importante fazer isso porque a nossa série retrata os bastidores dá própria rua, vamos mostrar o camarim das meninas quando estão se arrumando, como é a rotina, a vida em casa. Fui em algumas casas na rua Augusta e conversei com muitas meninas, escutei mais de 20 histórias diferentes, foi bem bacana", avaliou a atriz, que pintou o cabelo de rosa e aprendeu pole dance para o novo trabalho. "Estou toda roxa, minha perna está bem machucada, é incrível porque é um exercício que você trabalha o corpo inteiro, acordo dolorida em partes que jamais imaginei, mas quando você começa a aprender os movimentos é muito bonito e sensual de ver. Nunca tinha tido vontade de fazer, mas a personagem pediu isso", explicou.



Terra