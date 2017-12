Felipe Titto minimiza só viver personagens com corpo sarado: 'Shape em ordem'

Felipe Titto garantiu não se incomodar por sempre viver personagens donos de corpos sarados. "Se eu fosse um cara que não tem um shape legal, nego certamente me colocaria para fazer outras coisas. Mas, como eu treino e consequentemente meu shape está em ordem eles fazem questão de usar isso", iniciou o ator. Para interpretar o Odair da novela "O Outro Lado do Paraíso", Felipe precisou engordar três quilos. "Se traz um retorno bom, tudo certo", minimizou.



Foto: Reprodução/Instagram

O ex-marido da arquiteta Mel Martinez, de quem se separou após seis anos, acrescentou sobre a boa forma. "Trabalhamos com número e a televisão também. Eles usam o que trás retorno de audiência", apontou o galã, que enlouqueceu fãs ao exibir a barriga tanquinho em foto. "Se o cara não tem um shape legal e não é um bom ator se coloca ele para falar um pouco mais que o normal e assim as coisas acontecem", completou o ator, apontado como romance de Cleo Pires.



No começo do ano, Felipe deu um susto nos fãs ao ser internado com fortes dores no peito. Já de alta deu entrevista para o "Vídeo Show" e lembrou o mal-estar. "Eu fiquei dois ou três dias tendo uma dor de cabeça muito forte, uma dor atrás do olho, aí no final do terceiro dia eu fui ao hospital para ver. Pesquisei na internet e vi os sintomas, então já cheguei no hospital achando que estava com dengue", iniciou. " Quando deu 8h da manhã, parecia que tinha um gorila pressionando meu peito e, do lado esquerdo, o braço começou a formigar. No hospital, a médica me levou para dentro e disse que eu estava infartando", acrescentou. "T ive uma inflamação no miocárdio designada pela minha virose (...). Nunca imaginei ter um infarto com 30 anos!", afirmou.

Felipe aderiu a dieta menos frouxa

Durante a conversa com o site, o ator explicou como fez para ganhar peso. " Estou focado no treino e com uma dieta um pouco mais frouxa. Aí acabei comendo mais carboidrato e aumentei no tamanho. E no vídeo imprime grande. As pessoas costumam chegar em mim e dizer que acreditavam eu ser maior", disse.

Terra