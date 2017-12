Fátima passa Natal com os trigêmeos e homenageia namorado

Em seu primeiro Natal de namorado novo, Fátima Bernardes não passou a data com o amado. Na noite de domingo (24), a apresentadora do Encontro com Fátima Bernardes usou a web para falar da data em família, mas não deixou de prestar uma homenagem ao advogado Túlio Gadêlha.

"Pros que estão perto, pros que vieram de longe, pros que estão longe, feliz Natal!", escreveu ela ao divulgar três fotos. Nas imagens, ela aparece celebrando o Natal com a família (incluindo os trigêmeos Laura, Beatriz e Vinícius, de 20 anos, que nasceram do casamento de 26 anos com William Bonner). Túlio não ficou "de fora" da comemoração e também aparece coladinho a Fátima diante de uma enorme árvore de Natal.

Fátima Bernardes com os trigêmeos e com o namorado, Túlio Gadêlha (Foto: Reprodução/Instagram)

Fátima Bernardes com a família (Foto: Reprodução/Instagram)



