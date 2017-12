Fã se emociona ao encontrar Eriberto Leão em Shopping

Eriberto Leão foi abordado por uma mulher, visivelmente emocionada, enquanto circulava pelo shopping Fashion Mall, no bairro de São Conrado, no Rio de Janeiro, na noite de terça-feira (19).



Eriberto Leão dá atenção a admiradora em shopping. Foto: Reprodução/ Daniel Delmiro/AgNews

Atualmente, o ator interpreta o psiquiatra Samuel na novela O Outro Lado do Paraíso e se destaca pelo conflito retratado na história. Na trama, ele é casado com a enfermeira Suzy (Ellen Rocche), mas tem um amante, Cido (Rafael Zulu).

O médico tem vergonha de assumir que é gay para a mãe, Adneia (Ana Lúcia Torre), e colegas de trabalho. Nos próximos capítulos, Clara (Bianca Bin), decidida a se vingar do psiquiatra, vai elaborar um plano com Renato (Rafael Cardoso) para fazer com que Suzy descubra a homossexualidade do marido.

