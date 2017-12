Eminem diz que usou Tinder e visitou boates de strip para conhecer mulheres

O rapper Eminem revelou ter feito uso do Tinder e ter frequentado boatos de strip para conhecer mulheres em seguida ao seu divórcio. As revelações do músico de 45 anos foram feitas em entrevista à revista Vulture. “Tem sido difícil”, disse o artista. “Desde o meu divórcio eu estive em alguns encontros e nada desenrolou o suficiente para que eu quisesse tornar público”, afirmou o cantor.

O rapper Eminem. Foto: Divulgação

Questionado então se já teria feito uso de aplicativos de encontros,como o Tinder, Eminem confirmou: “Sim, usei o Tinder. E também o Grinder. E também fui a algumas boates de strip. O que posso dizer? Essa era a minha forma de conhecer algumas garotas. Foi um período interessante para mim”.

Eminem foi casado duas vezes com Kim Scott, primeiro entre 1999 e 2001 e depois em 2006, por apenas três meses. Além de ser mencionada em várias canções de seu ex, Kim também é mãe da filha de 21 anos do músico. Eminem também tem outrs dois filhos de outros relacionamentos.

Revista Monet