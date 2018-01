Em 'O Outro Lado do Paraíso', Tomaz pede que Renato o leve para visitar Josafá

Nesta quarta (3) em "O Outro Lado do Paraíso", novela de Walcyr Carrasco, Suzy se irrita por não encontrar Samuel em casa. Clara combina com Renato como desmascarar o psiquiatra. Natanael conversa com Gustavo sobre a libertação de Sophia. Caetana se aconselha com Duda e decide contar para Herculana quem é o seu pai.

Tomaz pede que Renato o leve para visitar Josafá. Clara convida Adinéia para jantar. Sophia é libertada, e Bruno desconfia. Diego pede Melissa em casamento. Karina leva Duda até as ruínas de uma Igreja. Natanael explica como Sophia deve proceder para que a mina seja reaberta. Mariano e Lívia se encontram em um hotel de Pedra Santa.

Amaro se declara para Estela e a beija. Sophia afirma que se vingará de Clara. Nádia garante que Raquel não será a madrinha de casamento de Diego ao lado de Bruno. Suzy aconselha Tônia a tentar reatar com Bruno. Adinéia desmaia ao flagrar Samuel vestido como uma mulher com Cido.

Folhapress