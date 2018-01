Em barco, Mc Kevinho curte férias com a namorada Flávia Pavanelli

Esse casal é só amor! Mc Kevinho e Flávia Pavanelli não se desgrudam mais! Depois de assumirem o namoro no Natal, o casal está curtindo um tempo juntos. Os pombinhos passaram o sábado inteiro juntinhos em um barco junto com amigos do Mc, que no final do dia publicou uma foto com a amada: "Você é tipo o beat do meu funk!," declarou Kevinho.

A digital influencer e atriz também se declarou para o namorado. Flávia postou uma foto dos dois juntos no fim da tarde e legendou "Pareço normal mas na verdade só estava pensando como falar pro boy que estava com fome pela décima vez... 😂 cês acreditam?", fazendo referencia a uma música de Kevinho.

Os fãs do casal não poupam comentários em ambos os instagrans. A foto postada por Kevinho tem mais de 710 mil curtidas, com quase quatro mil comentários. Já a de Flávia, tem 677 mil curtidas e pouco mais de três mil comentários.

O casal revelou o relacionamento na véspera de Natal e já se envolveu em uma polêmica com o ex-namorado da blogueira, o cantor Biel. Nas redes sociais, os dois trocaram farpas e acusações. Na ocasião, a atual namorada de Biel saiu em defesa do cantor, aumentando a polêmica, e envolveu até o nome de Mc Gui na confusão.

