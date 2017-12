'É triste para um filho', desabafa MC Gui sobre internação da mãe

Mc Gui usou novamente as redes sociais para falar sobre a saúde da mãe, Cláudia Castanheira, que está internada na UTI. O cantor agradeceu as mensagens dos fãs na madrugada desta quinta-feira (30) e publicou novas fotos ao lado da família no hospital.



"É triste para um filho ver a mãe em um cama de hospital, mas Deus tem sido bom e tem cuidado de você, minha rainha! Hoje ela apresentou melhoras, amanhã ganhará alta da UTI e será transferida para o quarto de observação! Obrigado a todos vocês que estão orando e mandando lindas mensagens, logo logo ela estará de volta em casa! @claudiabaronesa te amo mamãe!", escreveu o funkeiro.



Mc Gui com a Claudia Castanheira no hospital. Foto: Reprodução/Instagram

Em seu Instagram, na noite de terça-feira (28), por conta da internação de sua mãe, Cláudia Castanheira. Com uma foto no hospital, na qual aparece segurando a mão da matriarca, ele falou rapidamente sobre a situação de saúde dela.

"Estou com um nó na garganta em te ver na UTI... minha rainha, minha paixão e meu tudo! Jaja você tá bem mãe.. (Gente minha mãe fez uma cirurgia e infelizmente a recuperação está sendo péssima, muito dor, falta de ar e problema nos pulmões)", começou ele, sem dar detalhes do procedimento cirúrgico de Cláudia.

"Ela entrou na UTI hoje de dia, mas graças a Deus os médicos disseram que ela está bem irá fica internada por enquanto! Estamos aqui rezando e pedindo a Deus que fique tudo bem... te amo mãe demais!!! @claudiabaronesa", finalizou o cantor.

Nos comentários (mais de 2600 em três horas), internautas enviaram diversas mensagens de conforto ao cantor de 19 anos. "Espero que sua mãe se recupere logo", "força, Gui, Deus é fiel", "Cláudia é uma pessoa forte e vai sair dessa" e "ela vai ficar boa, amor" foram alguns doscomentários deixados no post.

Quem Acontece