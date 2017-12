Disney fecha acordo e anuncia compra de partes da 21st Century Fox

Após semanas de negociações e notícias, a The Walt Disney Company confirmou hoje (14) a compra de algumas divisões da 21st Century Fox. No comunicado oficial, as empresas confirmam que o acordo inclui a Twentieth Century Fox Film, Fox Searchlight Pictures, Fox 2000, os estúdios de TV, junto com os negócios internacionais de TV a cabo. O valor aproximado da negociação é de US$ 52.4 bilhões.



Com a compra, será possível ver as uniões dos personagens das duas produtoras juntos no cinema. Foto: Reprodução/JovemNerd

A Disney afirma no texto que a compra possibilitará a criação de mais conteúdos, possivelmente para seu serviço de streaming, que tem lançamento previsto para 2019.

Já a 21st Century Fox vai separar empresas como Fox News Channel, Fox Business Network, FS1, FS2 e Big Ten Network e formar uma nova companhia, que será divulgada para seus acionistas em breve. Dentro da negociação, a Disney também confirma que assumirá algumas dívidas da Fox, estimadas em US$ 13.7 bilhões.

Sobre as produções em si, o comunicado cita que a Disney tem agora franquias remonadas do estúdio, como Avatar, X-Men, Quarteto Fantástico, Deadpool, A Forma da Água, entre outras. Na parte de TV, que inclui FX, Twentieth Century Fox Television e Fox21, o acordo inclui The Americans, This is Us, Modern Family, O Simpsons, entre outras produções. A Disney também assume a Fox Sports e as partes da Fox no Hulu.

"A aquisição dessa estelar coleção da 21st Century Fox reflete o aumento da demanda dos consumidores por uma rica diversidade de experiências de entretenimento, que são mais convincentes, acessíveis e convenientes do que nunca", afirmou Robert A. Iger, chefe executivo da The Walt Disney Company.

Para finalizar, o comunicado diz que essa é uma oportunidade para a Disney reunir X-Men, Quarteto Fantástico e Deadpool com a "família Marvel".

Omelete